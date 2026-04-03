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Ludhiana पुलिस ने अवैध हथियारों सहित दबोचे 2 शातिर बदमाश

Edited By Kamini,Updated: 03 Apr, 2026 06:32 PM

ludhiana police arrested two criminals

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद लुधियाना पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है।

लुधियाना (राज): पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद लुधियाना पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में थाना साहनेवाल की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 अलग-अलग कार्रवाईयों में 2 खतरनाक बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस मुस्तैदी से इलाके में किसी बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।

ADCP ने दी अहम जानकारी

इस संबंधी जानकारी देते हुए एडीसीपी करणवीर सिंह ने बताया कि पहली बड़ी सफलता इंस्पेक्टर वरिंदरपाल सिंह उप्पल के नेतृत्व में चौकी कंगनवाल की पुलिस पार्टी को मिली। सहायक थानेदार गुरदेव राम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर राजा कुमार उर्फ सेद उर्फ रजत को धर दबोचा। आरोपी बिहार के जिला बांका का रहने वाला है और वर्तमान में लुहारा रोड स्थित रामू के वेहड़े में छिपकर रह रहा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ है। गौरतलब है कि आरोपी राजा कुमार पिछले काफी समय से संगीन धाराओं के तहत दर्ज एक पुराने मामले में फरार चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन आखिरकार वह पुलिस के शिकंजे में आ ही गया।

एक अन्य मामले में हथियार सहित आरोपी काबू

इसी तरह एक अन्य मामले में पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मंतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। मंतोष कुमार मूल 0रूप से बिहार के जिला बक्सर का रहने वाला है और फिलहाल जसपाल बांगर की गणपति कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने जब उसे घेराबंदी कर पकड़ा तो उसके पास से भी एक घातक देसी कट्टा 0.315 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दोनों आरोपी कोर्ट में पेश

पकड़े गए दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान इन आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये हथियार लुधियाना में कहां से सप्लाई हुए थे और इनका इस्तेमाल किन वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान शहर में चल रहे अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है और कई अन्य गिरफ्तारियां भी संभव हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है।

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