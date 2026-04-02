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पंजाब में Innova कार पर ताबड़तोड़ Firing! इलाके में सनसनी, CCTV में कैद वारदात

Edited By VANSH Sharma,Updated: 02 Apr, 2026 07:37 PM

rapid fire shooting at an innova car in punjab

पंजाब से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है।

पंजाब डेस्क: पंजाब से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। जंडियाला गुरु इलाके में गोलियां चलने की घटना से दहशत का माहौल बन गया है। अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक इनोवा कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इनोवा गाड़ी के पीछे से कई राउंड फायर किए। मार्केट में मौजूद लोगों का कहना है कि करीब 8 से 10 गोलियां चलाई गईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान इनोवा कार की एक स्कूटर से टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटर सवार चाचा और भतीजा घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

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