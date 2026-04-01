खरड़ में गुटका साहिब की बेअदबी का मामला आया सामने, इलाके में विरोध

Edited By Kamini,Updated: 01 Apr, 2026 04:13 PM
पंजाब में एक बार फिर बेअदबी की घटना सामने आई है।
खरड़ (अमरदीप सिंह सैनी): पंजाब में एक बार फिर बेअदबी की घटना सामने आई है। खरड़ के वार्ड नंबर 20 आर्य रोड स्थित गुरुद्वारा श्री कलंगीधर सिंह सभा के पास एक दुखद घटना सामने आई है, जहां बेअदबी के कारण गुटका साहिब के अंग फटे हुए हालत में मिले। इस घटना का इलाके में भारी विरोध हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, जब मोबाइल दुकानदार मंदीप सिंह अपनी दुकान के सामने खाली जगह पर गया तो उसने वहां गुटका साहिब के फटे हुए अंग पड़े देखे। और ध्यान से देखने पर उसे और भी अपवित्र अंग मिले।
इस पर उसने तुरंत वार्ड पार्षद मान सिंह सैनी और समाजसेवी नेता अमनदीप सिंह अम्मू सैनी को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद नेताओं ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इस मौके पर थाना सिटी के SHO इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह सिद्धू के साथ गुरुद्वारा अंब साहिब के मैनेजर भाई सुखविंदर सिंह, ग्रंथी भाई भूपिंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह और गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जरनैल सिंह खालसा के साथ शिरोमणि अकाली दल हलका इंचार्ज रविंदर सिंह खेड़ा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुटका साहिब के अंगों को पूरे सम्मान के साथ गुरुद्वारा अंब साहिब ले गए।
इस मौके पर बोलते हुए रविंदर सिंह खेड़ा ने कहा कि कुछ शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और माहौल खराब होता है। उन्होंने मांग की कि बेअदबी के मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस बीच, SHO अमरिंदर सिंह सिद्धू ने भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी सिख संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
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