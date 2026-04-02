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पंजाब में मौसम का Alert, 3-4 अप्रैल को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 02 Apr, 2026 09:57 AM

punjab weather rain alert

पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चंडीगढ़ केंद्र ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

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मौसम विभाग के मुताबिक 2 अप्रैल को पूरे पंजाब में मौसम साफ रहेगा और किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि 3 अप्रैल से मौसम करवट लेगा और कई इलाकों में खराब मौसम देखने को मिलेगा। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

3 और 4 अप्रैल को अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 3 अप्रैल को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, जालंधर और तरनतारन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला और बठिंडा में येलो अलर्ट रहेगा। इसी तरह 4 अप्रैल को फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा और बरनाला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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5 अप्रैल से मिलेगी राहत
मौसम विभाग के अनुसार 5 अप्रैल से मौसम फिर साफ हो जाएगा और किसी भी तरह की चेतावनी नहीं रहेगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें।

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