पंजाब में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें आने वाले दिनों की Latest Updates

पंजाब का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश का असर देखने को मिलेगा।

जालंधर : पंजाब का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कई जिलों में तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे राज्य में तापमान भी कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक पंजाब के लिए जिलेवार मौसम की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के मुताबिक, अगले तीन दिनों में राज्य के अलग-अलग इलाकों में बिजली गिरने, आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है, जबकि हवा की स्पीड 40 से 60 km प्रति घंटा हो सकती है।

29 और 30 मार्च को मौसम ज्यादा प्रभावित रह सकता है और कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए कोई खास चेतावनी नहीं दी है और पूरे राज्य में हालात नॉर्मल रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों से मौसम के बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। खेतों में खड़ी फसलों का खास ध्यान रखने और तेज हवा या बिजली कड़कने के दौरान खुली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

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