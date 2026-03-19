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  • पंजाब में अगले 24 घंटे भारी! जालंधर, लुधियाना पटियाला सहित इन शहरों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

पंजाब में अगले 24 घंटे भारी! जालंधर, लुधियाना पटियाला सहित इन शहरों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 19 Mar, 2026 03:14 PM

punjab heavy rain

पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अचानक बिगड़ने

चंडीगढ़: पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अचानक बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के अलग-अलग इलाकों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

जारी अलर्ट के अनुसार बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला और संगरूर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा।

प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और खुले स्थानों से दूर रहें। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोग तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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