पंजाब में फिर होगी बारिश! जानें 25 मार्च तक के मौसम का हाल

बीते दिनों पंजाब में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव आ गया है और सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है।

पंजाब डेस्क : बीते दिनों पंजाब में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव आ गया है और सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब के अधिकतर इलाकों में मौसम सूखा रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च यानि आज फिरोजपुर, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर और पठानकोट में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 23 से 25 मार्च तक भी पंजाब के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 24 और 25 मार्च कई जिलों में बारिश के साथ-साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 26 मार्च से एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here