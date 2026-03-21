जालंधर के BMC चौक में गरमाया माहौल, रास्ते बंद

जालंधर के बी.एम.सी. चौक पर इस वक्त भारी रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीचर्स और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं।

जालंधर : जालंधर के बी.एम.सी. चौक पर इस वक्त भारी रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीचर्स और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं, जिससे मौके पर माहौल काफी गरमा गया है। प्रदर्शन के चलते चौक के आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, जबकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक की खबर है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

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