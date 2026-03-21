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DM रंधावा की मौ'त मामले में बोले प्रताप बाजवा, कहा- कानून सबके लिए बराबर, निष्पक्ष जांच हो

Edited By Urmila,Updated: 21 Mar, 2026 01:18 PM

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पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने DM वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी गगनदीप रंधावा की मौत में आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के कथित तौर पर शामिल होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

जालंधर/चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने DM वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी गगनदीप रंधावा की मौत में आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के कथित तौर पर शामिल होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बाजवा ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है और मंत्री के खिलाफ तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर मारपीट और लगातार परेशान करने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गगनदीप रंधावा ने यह भयानक कदम उठाने से पहले सीधे मंत्री का नाम लिया था, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। बाजवा ने कहा कि ऐसे हालात में पारदर्शी जांच बहुत जरूरी है।

कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए

प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस से कहा कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे यह साबित करें कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में कोई भी देरी या कार्रवाई न करने से जनता के मन में पुलिस और सरकार के प्रति अविश्वास और गहरा होगा।

राजनीति नहीं, न्याय का मामला

विपक्ष के नेता ने साफ किया कि उनकी मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि जवाबदेही और इंसाफ का मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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