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Punjab में बड़े स्तर पर तहसीलदारों के तबादले, जानें किसकी कहां की तैनाती

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 07:38 PM

large scale transfers of tehsildars in punjab

पंजाब में अधिकारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है,

पंजाब डैस्क : पंजाब में अधिकारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत आज बड़े स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर 53 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अतः जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनके नामों की लिस्ट निम्न है। 

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