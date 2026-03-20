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Punjab में बड़े स्तर पर तहसीलदारों के तबादले, जानें किसकी कहां की तैनाती
Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 07:38 PM
पंजाब में अधिकारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है,
पंजाब डैस्क : पंजाब में अधिकारियों के तबादले का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत आज बड़े स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर 53 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अतः जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनके नामों की लिस्ट निम्न है।
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20/03/2026 19:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। जिस वजह से आज का दिन आपके लिए खास हो जाएगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। पुराने रुके काम गति पकड़ेगे। कारोबार में मुनाफा होने के योग हैं।
मिथुन राशि वालों आज आपके घर में घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जिस वजह से आप पूरा दिन सकारात्मक फील करेंगे।
कर्क राशि वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। फौरन से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। काम में आ रही बाधाएं दूर होगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।
कन्या राशि वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। करियर के बारे में सोचने के लिए समय अच्छा है। ऑफिस के किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है।
तुला राशि वालों आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। इस राशि के बिजनेसमैन आज अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। घर में छोटी-सी पार्टी हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप फिजूल के खर्च को कम करने का प्रयास करेंगे।
धनु राशि वालों आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। रिश्तेदारों का घर पर आना- जाना लगा रहेगा।
मकर राशि वालों आज आपका मन रचनात्मक की तरफ ज्यादा रहेगा। इस राशि के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सोसाइटी में आज आपको पहले किए किसी सामाजिक कार्य...
कुंभ राशि वालों आज का दिन कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा लोग पूरी मेहनत व लगन से काम में आगे बढ़ेंगे।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आध्यात्म के प्रति आपके काफी रुचि रहेगी। महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहेंगी।
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