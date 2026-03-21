पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमृतसर और तरनतारन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर ली है।

अमृतसर (नीरज) : पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमृतसर और तरनतारन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रंधावा ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लिया था। यह भी पता चला है कि घटना सामने आने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने सीनियर IAS ऑफिसर केपी सिन्हा से जांच के आदेश दिए हैं। गगनदीप सिंह रंधावा को किन हालातों में आत्महत्या करनी पड़ी, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। इस घटना से पूरे पंजाब में सनसनी फैल गई है।

इस बीच, जब अमृतसर के MP गुरजीत सिंह औजला एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए, तो उन्हें पता चला कि गगनदीप सिंह रंधावा की मौत हो गई है। रिपोर्टर्स से बात करते हुए गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि गगनदीप ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि इस मामले में कैबिनेट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर का नाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भुल्लर को न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि सेक्शन 302 के तहत केस भी दर्ज होना चाहिए।

सरकार और संबंधित लोगों को “ब्लैक शीप” बताते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग पॉलिटिक्स को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनके मुताबिक, कुछ लोग अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं और सिर्फ अपने परिवार के फायदे के बारे में सोचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने पिता के नाम पर सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई किया था, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। जब टेंडर नहीं मिला, तो उन्हें फोन करके कहा गया कि तुम्हें पैसे लेने होंगे और धमकाया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुद्दा था, तो उसे विधानसभा में उठाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उस व्यक्ति को पीटा गया। वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर किया गया और गैंगस्टरों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

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