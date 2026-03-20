पंजाब में नशे का असली जिम्मेदार कौन! औजला ने उठाए बड़े सवाल

पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर गुरजीत सिंह औजला ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब बच्चों और युवाओं की बढ़ती परेशानियों के कारण नशे का प्रचलन बढ़ रहा है।

पंजाब डैस्क : पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर गुरजीत सिंह औजला ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब बच्चों और युवाओं की बढ़ती परेशानियों के कारण नशे का प्रचलन बढ़ रहा है।

सांसद ने कहा कि जो लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, उन्हें अपनी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्होंने एक सरपंच की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार नशों से जुड़े लोग ही राजनीतिक पदों पर बैठे होते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं और सरपंचों को अपने संबंधों और गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

औजला ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक पहचान और आर्थिक लाभ बचाने के लिए गलत कार्यों में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां ऐसे नशा नेटवर्क को नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं, जबकि उन्हें समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पंजाब से नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना चाहती है, तो इसे सिर्फ दिखावे या प्रचार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। नशे और भ्रष्टाचार का समाज पर गंभीर और खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

इस दौरान औजला ने कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और मजबूती पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपसी तालमेल और जानकारी साझा करना जरूरी है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ेगा।

अंत में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि सभी गतिविधियों और प्रदर्शनों को सही जानकारी के आधार पर मॉनिटर किया जाए, ताकि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी या मतभेद को रोका जा सके।

