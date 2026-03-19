Punjab : शिरोमणि अकाली दल में नई नियुक्तियां, नेताओं को सौंपी गई अहम जिमेदारियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Mar, 2026 06:05 PM
पंजाब डैस्क : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के बी.सी. विंग के अध्यक्ष जत्थेदार हीरा सिंह गाबड़िया से सलाह-मशविरा करने के बाद विंग के संगठनात्मक ढांचे का ऐलान कर दिया है। पार्टी के मुख्य कार्यालय से जानकारी देते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ नेताओं को बी.सी. विंग में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेता कृपाल सिंह बडूंगर (पूर्व अध्यक्ष एसजीपीसी), डॉ. उपिंदरजीत कौर (पूर्व मंत्री), मनजीत सिंह जी.के. (पूर्व अध्यक्ष दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी) और तेजा सिंह महल (बरनाला) को बी.सी. विंग का संरक्षक नियुक्त किया गया है। सुच्चा सिंह सुचेतगढ़ को बी.सी. विंग का महासचिव बनाया गया है।
सीनियर उपाध्यक्ष:
गुरमीत सिंह कुलार, गुरदीप सिंह लंबी, चरणजीत सिंह भारी, कश्मीर सिंह गंडीविंड, जोगिंदर सिंह फिरोजपुर, नरेंद्रपाल सिंह मोगा, गुरप्रीत सिंह मसोन, नरेंद्र सिंह सेखवां, जत्थेदार तारा सिंह सेखूपुर, चौधरी मोहम्मद सदीक, गुरदेव सिंह ठेकेदार फरीदकोट, जर्नैल सिंह कलसी, हरपाल सिंह सराऊ, सुखविंदर सिंह भाट, बावा सिंह (पूर्व चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रोपड़) और लाभ सिंह एडरशाइन।
महासचिव:
परविंदर सिंह समराला, भूपिंदरपाल सिंह जाडला, जतिंदर सिंह लद्धामुंडा, गुरविंदर सिंह धीमान, मनजीत सिंह धामु, जत्थेदार अवतार सिंह पठलावा, गुरचरण सिंह कड़वाल, सुखविंदर सिंह दानीपुर, मोहम्मद हारून मलेरकोटला, बिक्रमजीत सिंह कलसी होशियारपुर, हरिंदर सिंह काला (पूर्व एमसी फरीदकोट), नरैण दास काली (पूर्व एमसी फरीदकोट), सुरिंदरपाल सिंह जौड़ा रामपुरा फूल, गुरदीप सिंह मानक, सुखविंदर सिंह रीपर मानसा और भूपिंदर सिंह महिंदीपुर।
उपाध्यक्ष:
स्वर्ण सिंह महोली (काउंसलर), जसविंदर सिंह जस्सी, हरमनप्रीत सिंह जंडियाना, जगजीत सिंह खालसा, बलदेव सिंह राजू पप्पू, हरदयाल सिंह भट्टी, जसविंदर सिंह पठानकोट, शंकर जंडी, सुरजीत सिंह पठानकोट, करतार सिंह कंडा जालंधर, बारू खान मलेरकोटला, हेमराज झांडिया रोपड़, मनजीत सिंह धुन्ना फगवाड़ा, प्रीतपाल सिंह घटोर फगवाड़ा, चरणजीत सिंह सरपंच नवांशहर, जोगिंदर सिंह कोट सदारखां, विशाल पठानकोट, धर्मिंदर सिंह बरनाला, कुलवंत सिंह नाभा, छोटा सिंह मानसा, अमृतपाल सिंह रायपुर चमकौर साहिब, मनजीत सिंह बासोवाल, सुच्चा सिंह सरसा नंगल और हरप्रीत सिंह।
संगठनात्मक सचिव:
जगजीत सिंह लोटे, जगजीत सिंह जोड़ा, माखन सिंह चौहान, भूपिंदर सिंह चोहला, डॉ. रजिंदर सिंह तलवंडी भाईके, मलकीत सिंह मीता सुसराली, राम प्रताप महिरा, डॉ. राम आसरा, हरदेव सिंह बीकापुर, धर्मचंद टिब्बा टप्परियां रोपड़ और मनजीत सिंह राजपूत।
प्रचार सचिव:
बलवीर सिंह ढाडी और सुखविंदर सिंह मल्होत्रा।
सचिव:
राणा प्रताप भट्टी नवांशहर, सुखविंदर सिंह सुखी लुधियाना, हरविंदर सिंह डी.सी., ज्ञान सिंह खमेड़ा और प्रेम कुमार तोरोवाल।
मीडिया सलाहकार:
गुरचरण सिंह गुरु और गुरमीत सिंह निज्जर।
जिलावार अध्यक्ष:
इंदरजीत सिंह पंडोरी (अमृतसर शहरी), जसपाल सिंह जस्सा (बठिंडा ग्रामीण), हरप्रीत सिंह राजू टागर (बठिंडा शहरी), सुखदेव सिंह शैटी (बरनाला शहरी), मंगल सिंह धोला (बरनाला ग्रामीण), मलकीत सिंह लोहगढ़ (फिरोजपुर ग्रामीण), दविंदर सिंह कलसी (फिरोजपुर शहरी), मलकीत सिंह मठाड़ू (फतेहगढ़ साहिब ग्रामीण), गुरसेवक सिंह अनोखा (फरीदकोट ग्रामीण), नरेंद्र सिंह सेखवां (गुरदासपुर ग्रामीण), सतनाम सिंह संटी (होशियारपुर शहरी), सुरजीत सिंह कैरे (होशियारपुर ग्रामीण), कुलविंदर सिंह आदमपुर (जालंधर ग्रामीण), परमजीत सिंह दोआबा (कपूरथला शहरी), दर्शन सिंह दलेरखानपुर (कपूरथला ग्रामीण), अजीब सिंह हरबंसपुरा (पुलिस जिला फगवाड़ा), गुरमुख सिंह चन्ना (फगवाड़ा शहरी), गुरदीप सिंह लील (लुधियाना शहरी), चमकौर सिंह ऊभी (लुधियाना ग्रामीण), सुखचैन सिंह रामूवालिया (मोगा शहरी), चरणजीत सिंह झंडेआणा (मोगा ग्रामीण), सुखचैन सिंह रीपर (मानसा ग्रामीण), सुरिंदर सिंह जंडू (मोहाली शहरी), चौधरी शाम लाल माजरियां (मोहाली ग्रामीण), डॉ. सिराज मोहम्मद चक्क (मलेरकोटला ग्रामीण), मोहम्मद शमशाद (मलेरकोटला शहरी), गुरदीप सिंह शेखपुरा (पटियाला ग्रामीण), शलिंदर सिंह सैनी (पठानकोट ग्रामीण), हरीश कुमार भड़ौली (पठानकोट शहरी), नरेंद्र कुमार चेची (शहीद भगत सिंह नगर शहरी), अमरीक सिंह शेखूपुर (शहीद भगत सिंह नगर ग्रामीण), निर्मल सिंह कड़ैल (संगरूर ग्रामीण), सुरिंदर कुमार टिब्बा नंगल (रोपड़ ग्रामीण), वेद प्रकाश (पूर्व एमसी रोपड़ शहरी), दिलबाग सिंह जोधा (तरनतारन शहरी) और मनजिंदर सिंह लाटी (तरनतारन ग्रामीण)।