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पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस, मृतक महिला का बेटा ही निकला मास्टरमाइंड

Edited By Urmila,Updated: 20 Mar, 2026 06:01 PM

police solve blind murder case

अमृतसर रूरल पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था।

अमृतसर (रमन) : अमृतसर रूरल पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए SP डी आदित्य वायरर ने बताया कि 14 मार्च, 2026 को गांव मोहन-भंडारियां में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ हत्यारों को गिरफ्तार किया, बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड का भी पर्दाफाश किया।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान परमजीत कौर (65) के रूप में हुई, जो अपने नए बने घर में मौजूद थी। दोपहर में जब राजमिस्त्री और मजदूर खाना खाने गए थे, तो अज्ञात लोग घर में घुस आए, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके सोने के गहने लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और CCTV फुटेज और टेक्निकल सबूतों की मदद से 16 मार्च को दो आरोपियों - हरमनप्रीत सिंह और गुरसेवक सिंह - को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, सोने के गहने और वह बिजली का तार बरामद किया गया जिससे मृतक का गला घोंटा गया था।

सख्त पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि यह हत्या मृतक के अपने बेटे सुमनदीप सिंह के कहने पर की गई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सुमनदीप सिंह को नामजद कर 19 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि सुमनदीप सिंह का अपनी मां के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। वह चाहता था कि नया बना घर उसके नाम हो जाए, लेकिन जब उसकी मां ने मना कर दिया तो उसने हत्या करने के लिए भाड़े के हत्यारों को पैसे दिए। पुलिस ने कहा कि मामले की और भी बातों की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लालच और प्रॉपर्टी के झगड़े का कितना खतरनाक नतीजा हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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