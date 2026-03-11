काम पर गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, माता-पिता का इकलौता बेटा

काम पर गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है।

पट्टी (सुखदेव): काम पर गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है। घटना हल्का पट्टी के गांव गुड़ाइके है। मृतक की पहचान नवदीप सिंह पुत्र बचित्तर सिंह के रूप में हुई है। परिवार ने हत्या का भी आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए परिवार वालों ने बताया कि उनके बेटे नवदीप को गांव सीतो के कंबाइन मालिक 20 तारीख से अपने साथ काम पर ले गए थे और कल उन्होंने हमें फोन करके बताया कि आपके बेटे की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई है।

परिवार वालों ने कथित तौर पर उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे बेटे की मौत नहीं हुई, उसे मारा गया है। नवदीप के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है।

