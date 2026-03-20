Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नवरात्रि के मद्देनजर अमृतसर में हाई अलर्ट, शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

नवरात्रि के मद्देनजर अमृतसर में हाई अलर्ट, शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Edited By Kamini,Updated: 20 Mar, 2026 05:47 PM

high alert in amritsar

पावन नवरात्रि को देखते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

अमृतसर (रमन/विक्रम) : पावन नवरात्रि को देखते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न संवेदनशील इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

PunjabKesari

पुलिस टीमों और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के जवानों ने शहर के सिविल लाइंस, कटड़ा जैमल सिंह, गुरु बाजार, रंजीत एवेन्यू और ग्वाल मंडी जैसे इलाकों में गश्त कर वाहनों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके विवरण दर्ज किए गए।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां बिना कारण घूम रहे लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई। धार्मिक स्थलों जैसे श्री दुर्ग्याना मंदिर और माता लाल देवी मंदिर माडल टाउन में भी विशेष जांच की गई।

PunjabKesari

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या गैर-कानूनी गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह 24 घंटे मुस्तैद है।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!