Breaking : जालंधर-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी

अमृतसर (दलजीत शर्मा) : पंजाब सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के जालंधर दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने के आरोप में पंजाब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के प्रधान को कल देर रात अमृतसर में उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद आज पंजाब के सभी संगठनों ने अमृतसर-जालंधर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है।

पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन के प्रधान जगदीश ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग संगठनों का एक बड़ा जमावड़ा हो रहा है और जब तक प्रधान को रिहा नहीं किया जाता, संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है।

