Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Breaking : जालंधर-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी

Breaking : जालंधर-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी

Edited By Urmila,Updated: 10 Mar, 2026 01:58 PM

jalandhar amritsar national highway jammed

पंजाब सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

अमृतसर (दलजीत शर्मा) : पंजाब सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के जालंधर दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने के आरोप में पंजाब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के प्रधान को कल देर रात अमृतसर में उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद आज पंजाब के सभी संगठनों ने अमृतसर-जालंधर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है।

पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन के प्रधान जगदीश ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग संगठनों का एक बड़ा जमावड़ा हो रहा है और जब तक प्रधान को रिहा नहीं किया जाता, संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!