LPG, पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरों के बीच अमृतसर DC का आया बड़ा बयान, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 11 Mar, 2026 05:51 PM
अमृतसर (नीरज): मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने जिले के पेट्रोलियम/LPG अधिकारियों और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि जिले में LPG, पेट्रोल/डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
डिप्टी कमिश्नर ने सख्त शब्दों में कहा कि किसी को भी ब्लैक मार्केटिंग या जमाखोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में 67 गैस एजेंसियां और 303 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं और उनमें कहीं भी घरेलू गैस और पेट्रोल/डीजल की कोई कमी नहीं है और इसकी सप्लाई लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस की कमी हुई है और इसे भी जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप के प्रतिनिधियों से कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि पंजाब सरकार के जरिए केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जा सके।
डिप्टी कमिश्नर ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरेलू गैस और पेट्रोल/डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के लोग जमाखोरी से बचें और अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन से संपर्क करें। इस मीटिंग में जिला फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हरविंदर कौर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जगविंदर सिंह, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सेल्स मैनेजर यश पाठक, मैनेजर अंकित कुमार के अलावा अलग-अलग गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप के प्रतिनिधि मौजूद थे।
