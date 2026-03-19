दुर्ग्याना मंदिर में चैत्र नवरात्रि शुरू, भक्तिमय माहौल में भक्तों की लगी भीड़

अमृतसर के मशहूर दुर्ग्याना मंदिर में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है।

अमृतसर (रमन): अमृतसर के मशहूर दुर्ग्याना मंदिर में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां भक्त पहले नवरात्रि पर माता शैलपुत्री के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते दिखे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंदिर के पंडित ने कहा कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ मां की भक्ति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति में नए साल की शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि पुराणों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है।

पंडित ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की लगातार पूजा की जाती है और घरों में कलश स्थापित करके खेत्री भी बोई जाती है। शाम 7 बजे के बाद भक्त कलश स्थापित करके मां की ज्योत जलाते हैं और 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि व्रत कई तरह के होते हैं, जैसे बिना खाना वाला व्रत, फलाहार वाला व्रत और नाश्ता वाला व्रत। कुछ भक्त पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए रहते हैं, जबकि कुछ लोग फल या एक समय का खाना खाकर व्रत रखते हैं। ज़्यादातर भक्त खुशी और भक्ति के साथ यह व्रत रखते हैं, हालांकि कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना के साथ भी व्रत रखते हैं।

नवरात्रि के दौरान हर दिन मंदिर में खास पूजा, भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन किया जाएगा। 26 तारीख को दुर्गा अष्टमी के मौके पर खास कार्यक्रम होंगे, जहां बड़ी संख्या में भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। इस तरह, नवरात्रि की शुरुआत से ही दुर्ग्याना मंदिर का पूरा माहौल धार्मिक रंगों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

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