मंत्री भुल्लर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर तुरन्त किया जाए गिरफ्तार: सुखपाल खैहरा

पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DM) ने सुसाइड मामले में सियासत गरमा गई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DM) ने सुसाइड मामले में सियासत गरमा गई है। कैबीनेट मंत्री लालजीत भुल्लर के इस्तीफा के बाद कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा का ट्वीट सामने आया है।

We @INCIndia demand immediate criminal case against @AamAadmiParty Minister Laljit Bhullar for the mental & physical torture of DM Warehousing Corporation Gagandip Randhawa leading to his suicide !



He was first thrashed by the Minister and his goons and later he has named the… pic.twitter.com/zyVan9Y9eA — Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 21, 2026

खैहरा ने आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डीएम वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के पीछे मंत्री की कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जिम्मेदार है। गगनदीप रंधावा को पहले मंत्री और उनके गुंडों द्वारा पीटा गया और बाद में आत्महत्या से पहले उन्होंने मंत्री का नाम भी लिया।

सुखपाल खैहरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस के डीजीपी से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी मंत्री को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यह माना जाएगा कि पुलिस का इस्तेमाल केवल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

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