रंधावा केस पर परगट सिंह का Tweet: मंत्री भुल्लर पर सख्त कार्रवाई और बर्खास्तगी की मांग

कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने ‘आप’ सरकार के मंत्री लालजीत

पंजाब डेस्क: कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने ‘आप’ सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने डी.एम वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप रंधावा के आत्महत्या मामले की जांच पूरी होने तक मंत्री को तत्काल पद से हटाने की भी मांग उठाई है।

A criminal case must be promptly registered against Minister Laljit Bhullar over serious allegations of mental and physical harassment of DM Warehousing Corporation official Gagandeep Randhawa, which reportedly led him to take his own life.



It is further alleged that he was… pic.twitter.com/GjutvyCSFk — Pargat Singh (@PargatSOfficial) March 21, 2026

परगट सिंह ने कहा कि गगनदीप रंधावा के साथ कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोप है कि इसी दबाव के कारण रंधावा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री और उनके साथियों पर मारपीट के आरोप भी लगे हैं और आत्महत्या से पहले रंधावा ने मंत्री का नाम लिया था। कांग्रेस विधायक ने जोर देकर कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है और जांच पूरी होने तक मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए।