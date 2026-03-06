Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब सरकार के दावों की खुली पोल : चार साल में एक भी मैडीकल कॉलेज पूरा नहीं : परगट सिंह

पंजाब सरकार के दावों की खुली पोल : चार साल में एक भी मैडीकल कॉलेज पूरा नहीं : परगट सिंह

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Mar, 2026 06:39 PM

not a single medical college has been completed in four years pargat singh

जालंधर कैंट से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परगट सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने पहले ही बजट में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब में...

चंडीगढ़ : जालंधर कैंट से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परगट सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने पहले ही बजट में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने के लिए 16 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी।

हालांकि, लगभग चार साल बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अब तक प्रस्तावित 16 मेडिकल कॉलेजों में से एक भी कॉलेज पूरा नहीं हो पाया है। इससे सरकार की घोषणाओं और जमीन पर हो रही वास्तविक प्रगति के बीच बड़े अंतर को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

परगट सिंह ने कहा कि इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन दावों को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से दोहराया जा रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और नीतिगत दिशा को प्रस्तुत करने के लिए होता है। यदि इसमें प्रस्तुत किए गए आंकड़े गलत या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं, तो इससे विधानसभा और पंजाब की जनता के सामने रखे गए आधिकारिक बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

परगट सिंह ने कहा, “पंजाब के लोगों को इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और मेडिकल शिक्षा का विस्तार राज्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। देरी या भ्रामक दावे केवल जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।”

और ये भी पढ़े

उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि प्रस्तावित 16 मेडिकल कॉलेजों के संबंध में स्पष्ट और तथ्यात्मक अपडेट जारी किया जाए।
परगट सिंह ने जोर देकर कहा कि शासन का आधार केवल घोषणाएं या सोशल मीडिया कथाएं नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला वास्तविक विकास होना चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!