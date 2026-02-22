'कित्थे है इंसाफ?' शुभकरण सिंह मामले में परगट सिंह ने घेरी आम आदमी पार्टी

पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस MLA परगट सिंह ने युवा किसान शुभकरण सिंह की शहादत को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ़ तीखा मोर्चा खोला है।

When the Haryana BJP government illegally blocked Punjab’s borders for an entire year, the Haryana Police went a step further on 21 February 2024-opening fire inside Punjab, in which young farmer Shubhkaran Singh was martyred.@BhagwantMann government stood with the BJP then-and… pic.twitter.com/ru0wYRE55M — Pargat Singh (@PargatSOfficial) February 21, 2026

परगट सिंह ने अपने पहले ट्वीट में याद दिलाया कि 21 फरवरी, 2024 को जब हरियाणा की BJP सरकार ने गैर-कानूनी तरीके से पंजाब के बॉर्डर बंद कर दिए थे, तब हरियाणा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर के अंदर घुसकर फायरिंग की थी। इस घटना के दौरान युवा किसान शुभकरण सिंह शहीद हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार उस समय BJP के साथ खड़ी थी और सवाल किया कि युवा किसान को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला?

केजरीवाल से सीधे जवाब मांगे

परगट सिंह ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और पंजाब के लोगों से जवाब मांगे हैं। उन्होंने सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाए और पूछा कि सरकार दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम क्यों रही है? पंजाब सरकार BJP की हरियाणा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट गई है?

सच सामने लाने की मांग

परगट सिंह के मुताबिक, पंजाब अब मामले की सच्चाई जानना चाहता है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी है कि वह साफ जवाब दे कि किसान की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली।

