Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 21 Feb, 2026 05:03 PM
1. पंजाब में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर पढ़ें ताजा अपडेट
पंजाब में सर्दी अब विदाई की ओर है और दिन के समय हल्की गर्मी महसूस होने लगी है ...
2. पंजाब में मिल रही फ्री सुविधाओं से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा...
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में लोगों को फ्री में मिल रही सुविधाओं पर सख्त टिप्पणी की है ...
3. AAP सरकार में ‘मां बोली’ का उड़ रहा मजाक, सरकारी बोर्डों ने खोली भगवंत मान सरकार की पोल
आज जहां पूरी दुनिया में 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाया जा रहा है और समस्त ...
4. Amritsar : नगर निगम मुलाजिम ने की आ'त्मह'त्या, घटना से पहले वीडियो बना किए बड़े खुलासे
अमृतसर के चबाल रोड पर रहने वाले नगर निगम के एक कर्मचारी द्वारा घरेलू झगड़े के ...
5. दिल्ली की दीवारों पर बर्बाद हो रहा पंजाब का पैसा, सुखपाल खैहरा ने live होकर खोली आम आदमी पार्टी की पोल
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार की पोल ...
6. Big News: एक बार फिर Punjab को दहलाने की साजिश, पुलिस चौकी के पास मिला IED
पंजाब में एक बार फिर शांति भंग करने की कोशिश सामने आई है। दरअसल पंजाब को ...
7. CBSE ने Board Exam के बीच जारी किया Alert, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी रहें सावधान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू...
8. हरियाणा CM नायब सैनी का पंजाब मुख्यमंत्री को ठोकवा जवाब, कहा- रोकने का काम न करें ...
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है...
9. पंजाब में घनी धुंध के कारण हादसे, घंटों तक यातायात रहा प्रभावित
पंजाब में भले ही शीत लहर का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन शुक्रवार रात को अचानक ...
10. 'पॉलिटिकल वेंटिलेटर' पर भगवंत मान! पंजाब दा कित्ता बेड़ा गरक, सुखजिंदर रंधावा ने किया सियासी हमला
पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और...
