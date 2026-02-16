just now
Breaking
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Edited By Urmila,Updated: 16 Feb, 2026 04:58 PM
1. बिजली के मीटरों को लेकर बड़ी खबर, PSPCL ने जारी किए NOTICE
पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा सरकारी संस्थानों के बिजली मीटरों को...
2. कल से शुरू होंगी PSEB की बोर्ड परीक्षाएं, किए सख्त इंतजाम
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की परीक्षा होने से पहले बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड द्वारा...
सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए...
4. सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को बड़ा झटका, High Court ने खारिज की याचिका
पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा...
5. AAP की रैली में 890 सरकारी बसें! सफर करने वाले लोग हो रहे परेशान
मोगा में आज आम आदमी पार्टी की नशे के खिलाफ रैली विवादों में घिर गई है। इस रैली के लिए...
6. पंजाब: IAS अधिकारियों का तबादला, अब मिली ये जिम्मेदारी
पंजाब सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी के अनुसार आईएएस ...
7. पंजाब में आज रात से बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवाओं का Alert, पढ़ें मौसम का पूरा हाल
पंजाब में फरवरी महीने से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब केवल सुबह ...
8. बिक्रम मजीठिया ने गायक बब्बू मान को डाली जफ्फी.... सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Video
पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर बब्बू मान अक्सर अपनी सिंगिंग और स्टाइल के लिए चर्चा में ...
9. मूसेवाला के परिवार की शिकायत पर हो गया Action! पुलिस ने की FIR दर्ज
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता की इंसाफ की मांग को लेकर शुरू की गई ...
10. Gold Silver Rate: सोमवार को जारी हुए सोना-चांदी के नए दाम, देखें...
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सोमवार को नए भाव जारी कर दिए गए हैं। जालंधर सराफा...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
मेष राशि वालों आज का दिन संतुलित रहने वाला है। कार्यस्थल पर नए अवसर और परिचय बन सकते हैं। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि वालों का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। संतान की उपलब्धियों से खुशी मिलेगी। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
सिंह राशि वालों का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। युवाओं को नए करियर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को...
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।
तुला राशि वालों का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला रहेगा। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। आय के नए स्रोत...
धनु राशि वालों का दिन अनुकूल रहेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक मेहमानों का आगमन संभव है।
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं। निवेश करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि वालों का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। नए काम की शुरुआत करने का विचार सफल हो सकता है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी या करियर में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता...
