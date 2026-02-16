Main Menu

Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top

Edited By Urmila,Updated: 16 Feb, 2026 04:58 PM

breaking news punjab top 10 top 10

1. बिजली के मीटरों को लेकर बड़ी खबर, PSPCL ने जारी किए NOTICE
पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा सरकारी संस्थानों के बिजली मीटरों को...

2. कल से शुरू होंगी PSEB की बोर्ड परीक्षाएं, किए सख्त इंतजाम
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की परीक्षा होने से पहले बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड द्वारा...

3. CM भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने पर सुनील जाखड़ का तंज, अंग्रेजी कहावत लिख कहा...
सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए...

4. सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को बड़ा झटका, High Court ने खारिज की याचिका
 पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा...

5. AAP की रैली में 890 सरकारी बसें! सफर करने वाले लोग हो रहे परेशान
मोगा में आज आम आदमी पार्टी की नशे के खिलाफ रैली विवादों में घिर गई है। इस रैली के लिए...

6. पंजाब:  IAS अधिकारियों का तबादला, अब मिली ये जिम्मेदारी
पंजाब सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी के अनुसार आईएएस ...

7. पंजाब में आज रात से बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवाओं का Alert, पढ़ें मौसम का पूरा हाल
पंजाब में फरवरी महीने से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब केवल सुबह ...

8. बिक्रम मजीठिया ने गायक बब्बू मान को डाली जफ्फी.... सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Video
पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर बब्बू मान अक्सर अपनी सिंगिंग और स्टाइल के लिए चर्चा में ...

9. मूसेवाला के परिवार की शिकायत पर हो गया Action! पुलिस ने की FIR दर्ज
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता की इंसाफ की मांग को लेकर शुरू की गई ...

10. Gold Silver Rate: सोमवार को जारी हुए सोना-चांदी के नए दाम, देखें...
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सोमवार को नए भाव जारी कर दिए गए हैं। जालंधर सराफा...

