Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिक्रम मजीठिया ने गायक बब्बू मान को डाली जफ्फी.... सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Video

बिक्रम मजीठिया ने गायक बब्बू मान को डाली जफ्फी.... सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Video

Edited By Kamini,Updated: 16 Feb, 2026 01:04 PM

bikram majithia met babbu mann

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया बब्बू मान से मिले।

पंजाब डेस्क : पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर बब्बू मान अक्सर अपनी सिंगिंग और स्टाइल के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपनी जबरदस्त फिटनेस की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया बब्बू मान से मिले, इस दौरान वे मान का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पूरी तरह हैरान रह गए और उन्हें गले लगा लिया।

मजीठिया का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, बिक्रम मजीठिया ने बब्बू मान की फिटनेस की तारीफ की और कहा कि वे उन्हें पहली नजर में पहचान नहीं पाए। मान के नए लुक और फिट बॉडी ने सबका ध्यान खींचा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बिक्रम मजीठिया और बब्बू मान ने एक-दूसरे को गले लगाया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!