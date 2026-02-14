46 minutes ago
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 14 Feb, 2026 04:59 PM
ड्यूटी से लौट रही नर्स के साथ भीषण हादसा, पैर के ऊपर से गुजरा ओवरलोड टिप्पर
1. पंजाब में 2 दिन अहम! बारिश को लेकर भी आई नई Update, जानें मौसम का हाल...
पंजाब में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप ...
2. ...तो मार देंगे, मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा Call
मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा कॉल आया है...
3. आतिशी मामले पर दिल्ली विधानसभा का कड़ा रुख! पंजाब DGP व जालंधर कमिश्नर को दी डेडलाइन
आतिशी वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा की सख्ती नजर आई है। जानकारी के मुताबिक...
4. ड्यूटी से लौट रही नर्स के साथ भीषण हादसा, पैर के ऊपर से गुजरा ओवरलोड टिप्पर
गुरदासपुर–श्री हरगोबिंदपुर मार्ग पर बेलगाम और ओवरलोड टिप्परों के कारण हादसे लगातार ...
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
5. बठिंडा महिला जेल के पूर्व सुपरीटेंडेंट की हालत गंभीर, पंजाब सरकार से पिता के लिए गुहार लगा रही बेटियां
किसी मामले को लेकर निलंबन का सामना कर रहे बठिंडा की महिला जेल के पूर्व सुपरीटेंडेंट...
6. Students को बड़ी राहत! PU मैनेजमेंट ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की बढ़ाई तारीख
पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स अब बिना ...
7. पंजाब पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता, 22 किलो हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी के दिशा निर्देशों अनुसार जिला फिरोजपुर में एसएसपी सरदार...
8. महाशिवरात्रि छुट्टी पर विवाद, सरकारी सर्कुलर पर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ने जताई आपत्ति
महाशिवरात्रि की छुट्टी और सरकारी सर्कुलर को लेकर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू की पत्नी...
9. प्रेम संबंधों के चलते पंजाब में वारदात! मां ने चूहे मारने वाली दवा देकर मारे मासूम बच्चे
पंजाब में रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने अपने ही बच्चों को जहर देखकर ...
10. तरनतारन लॉ कॉलेज गोलीकांड: 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल, जांच में जुटी पुलिस
तरनतारन में एक लॉ कॉलेज में युवक द्वारा छात्रा की गोली मारकर हत्या करने और बाद में ...
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : सियासी तूफान तो वहीं जेल से बाहर आते ही बिक्रम मजीठिया ने की पंजाब केसरी’ ग्रुप पर...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाब में 14 तारीख तक बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें मौसम विभाग की नई Update
मेष राशिफल वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा।
वृष राशिफल वालों आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का 'सुपर रिटर्न' मिल सकता है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा
मिथुन राशिफल वालों आज लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
कर्क राशिफल वालों आज दफ्तर में आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सिंह राशि वालों आज चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत पर थोड़ा ध्यान...
कन्या राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे। तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो रहा है।
तुला राशि वालों आज आपकी राशि में प्रेम और धन का सुंदर योग बन रहा है। लव लाइफ के लिए साल का सबसे अच्छा दिन हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज रिश्तों के लिहाज से आज धैर्य रखने का दिन है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
धनु राशि वालों आज किस्मत आपके साथ है। व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर...
मकर राशि वालों आज आपको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सुखद होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। संयम से काम लें
कुम्भ राशि वालों सूर्य ग्रहण के प्रभाव या ग्रहों की स्थिति के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि वालों आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को बड़ा सम्मान मिल सकता है।
