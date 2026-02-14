Main Menu

Breaking

  • Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 14 Feb, 2026 04:59 PM

ड्यूटी से लौट रही नर्स के साथ भीषण हादसा, पैर के ऊपर से गुजरा ओवरलोड टिप्पर

1. पंजाब में 2 दिन अहम! बारिश को लेकर भी आई नई Update, जानें मौसम का हाल...
पंजाब में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप ...

2. ...तो मार देंगे, मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा Call
मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा कॉल आया है...

3. आतिशी मामले पर दिल्ली विधानसभा का कड़ा रुख! पंजाब DGP व जालंधर कमिश्नर को दी डेडलाइन
आतिशी वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा की सख्ती नजर आई है। जानकारी के मुताबिक...

4. ड्यूटी से लौट रही नर्स के साथ भीषण हादसा, पैर के ऊपर से गुजरा ओवरलोड टिप्पर
गुरदासपुर–श्री हरगोबिंदपुर मार्ग पर बेलगाम और ओवरलोड टिप्परों के कारण हादसे लगातार ...

5. बठिंडा महिला जेल के पूर्व सुपरीटेंडेंट की हालत गंभीर, पंजाब सरकार से पिता के लिए गुहार लगा रही बेटियां
किसी मामले को लेकर निलंबन का सामना कर रहे बठिंडा की महिला जेल के पूर्व सुपरीटेंडेंट...

6. Students को बड़ी राहत! PU मैनेजमेंट ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की बढ़ाई तारीख
पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स अब बिना ...

7. पंजाब पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता, 22 किलो हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी के दिशा निर्देशों अनुसार जिला फिरोजपुर में एसएसपी सरदार...

8. महाशिवरात्रि छुट्टी पर विवाद, सरकारी सर्कुलर पर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ने जताई आपत्ति
महाशिवरात्रि की छुट्टी और सरकारी सर्कुलर को लेकर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू की पत्नी...

9. प्रेम संबंधों के चलते पंजाब में वारदात! मां ने चूहे मारने वाली दवा देकर मारे मासूम बच्चे
पंजाब में रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने अपने ही बच्चों को जहर देखकर ...

10. तरनतारन लॉ कॉलेज गोलीकांड: 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल, जांच में जुटी पुलिस
तरनतारन में एक लॉ कॉलेज में युवक द्वारा छात्रा की गोली मारकर हत्या करने और बाद में ...

