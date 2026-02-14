Students को बड़ी राहत! PU मैनेजमेंट ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की बढ़ाई तारीख

पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स अब बिना लेट फीस के 24 फरवरी तक अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं।

चंडीगढ़ (शीना) : पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स अब बिना लेट फीस के 24 फरवरी तक अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। पहले यह तारीख 16 फरवरी थी। अगर कोई स्टूडेंट 24 फरवरी तक अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाता है, तो वह 2,710 रुपये लेट फीस देकर 3 मार्च तक जमा कर सकता है। पहले लेट फीस के साथ आखिरी तारीख 23 फरवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।

अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, प्रोफेशनल, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स, सभी को फायदा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई स्टूडेंट्स टेक्निकल दिक्कतों, डॉक्यूमेंट्स की कमी या दूसरे कारणों से समय पर अपने फॉर्म नहीं भर पाए। यह फैसला स्टूडेंट्स की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कोई भी एग्जाम देने से वंचित न रहे।

यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर दें। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.puchd.ac.in पर जाएं। इस एक्सटेंशन से हज़ारों स्टूडेंट्स को बहुत राहत मिली है, जिससे उन्हें अपने फॉर्म तैयार करने और भरने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here