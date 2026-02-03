Main Menu

PSEB: 12th Board Students के लिए बड़ी खबर, डेटशीट को लेकर आई नई Update

Edited By Kalash,Updated: 03 Feb, 2026 06:09 PM

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा ओपन स्कूल सहित की डेटशीट रिवाइज की गई है। यह परीक्षा सुबह के सैशन में करवाई जाएगी। इसकी  रिवाइज डेटशीट निम्न है।  

