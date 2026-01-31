पंजाब में बदलेगा मौसम, 4 दिन होगी बारिश, जानें मौसम विभाग की बड़ी Update

Edited By Vatika,Updated: 31 Jan, 2026 10:32 AM
चंडीगढ़: पंजाब के मौसम को लेकर ताजा और अहम जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ में 31 जनवरी (आज) से मंगलवार यानी अगले 4 दिनों तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक आज 4 जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। इन जिलों में पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर शामिल हैं।
खास बात यह है कि शुक्रवार को पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा में यह औसत के करीब रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा में तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि 1 फरवरी से मौसम फिर बदल सकता है और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब के कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इसी दौरान पाकिस्तान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बनना शुरू हो गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल रही हैं। इसके चलते पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन और फाजिल्का में बारिश की संभावना कम है। वहीं 31 जनवरी की रात से 2 फरवरी तक होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, मानसा और बठिंडा में बारिश हो सकती है। इस बारिश के कारण सुबह और शाम की ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि दोपहर में निकल रही तेज धूप से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। लेकिन सुबह और शाम की कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।