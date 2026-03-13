Punjab में आज : AAP को एक और झटका तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
बिक्रम मजीठिया का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज, कहा-'खतरा है तो मुर्गीखाना खोल लें'
1. बिक्रम मजीठिया का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज, कहा-'खतरा है तो मुर्गीखाना खोल लें'
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान...
2. आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एक और बड़े नेता ने दिया इस्तीफा
पंजाब में बदलाव लाने का नारा देने वाली पार्टी 'AAP' को एक बार फिर बड़ा झटका ...
3. बड़ी खबर : विदेशी जंग में पंजाबी युवक की मौ'त! माता-पिता का था इकलौता बेटा
लुधियाना से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध...
4. Punjab : LPG सिलेंडर को लेकर उठाया गया बड़ा कदम, पढ़ें नए आदेश
दुनिया भर के विभिन्न देशों में विश्व स्तर के बना रहेयुद्ध के हालातो को ध्यान में रखते हुए...
5. मोगा में 'बदलाव रैली' को लेकर सुखमिंदरपाल ग्रेवाल का Tweet, कहा- पंजाब में नए युग की होगी शुरुआत
राष्ट्रीय भाजपा नेता एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि मोगा ...
6. Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को ...
7. दिल्ली जाने से पहले पढ़ ले ये जरूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में ...
8. सिर्फ 100 रुपए ने बदली लुधियाना के युवक की किस्मत, बना लखपति
महानगर के एक युवक को 100 रुपए ने लखपति बना दिया। युवक ने सोचा भी नहीं था कि...
9. Punjab: राधा स्वामी सत्संग घर के नजदीक बड़ा हादसा, लोगों ने की सड़क जाम
होशियारपुर-जालंधर रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही ...
10. पंजाब में नीले कार्ड धारकों के लिए अहम खबर! LPG संकट के बीच लिया गया फैसला
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों, देश के विभिन्न राज्यों सहित पंजाब में करीब...
