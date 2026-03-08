Main Menu

Punjab में आज : पुलिस हिरासत में राजा वड़िंग की बेटी तो वहीं पंजाब बजट पेश, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 04:56 PM

पुलिस एनकाउंटर दौरान मारे गए रणजीत सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार

1. पंजाब 'बजट' झूठ का पुलिंदा, AAP के 1000 रुपये के वादे पर बोले सुखबीर बादल— Women's Day पर भी धोखा
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के साल 2026-27 के ...

2. AAP के खिलाफ प्रदर्शन कर रही राजा वड़िंग की बेटी पुलिस हिरासत में
पंजाब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही पंजाब कांग्रेस की महिलाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने...

3. पंजाब बजट 2026-27 पर रंधावा का हमला, बोले- बड़े आंकड़े, जमीनी हकीकत कुछ और
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Sukhjinder Singh Randhawa ...

4. सुखबीर बादल ने एक और उम्मीदवार का किया ऐलान! मंत्री बनाने के साथ-साथ...
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक...

5. पुलिस एनकाउंटर दौरान मारे गए रणजीत सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार
 आज गांव आदिया में सभी संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग-अलग ...

6. पाकिस्तान में फंसी सरबजीत कौर का वीडियो कॉल में छलका दर्द, कोर्ट में बताऊंगी सारा सच—बस मुझे इंडिया भेज दो
पाकिस्तान जाकर मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली पंजाब की महिला सरबजीत कौर अब ...

7. पंजाब: चाप खाने के बाद भाई-बहन की मौ/त! फैली सनसनी
शहर की डी.एस.पी. वाली गली में एक ही परिवार के दो बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत से...

8. पंजाब: दलित वर्ग की महिलाओं को 1500 और जनरल वर्ग को मिलेंगे 1000 रुपये
पंजाब में आज बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा वर्ष 2026 ...

9. Punjab : निजी स्कूल प्रबंधकों को सख्त निर्देश, शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई
पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा विद्यार्थियों के हित में ...

10. 'पैसे कहां हैं...?' सुनील जाखड़ ने कहा- 'यह पंजाब की जड़ें उखाड़ देना वाला है बजट'
पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है...

