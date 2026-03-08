just now
Punjab में आज : पुलिस हिरासत में राजा वड़िंग की बेटी तो वहीं पंजाब बजट पेश, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 04:56 PM
पुलिस एनकाउंटर दौरान मारे गए रणजीत सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार
1. पंजाब 'बजट' झूठ का पुलिंदा, AAP के 1000 रुपये के वादे पर बोले सुखबीर बादल— Women's Day पर भी धोखा
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के साल 2026-27 के ...
2. AAP के खिलाफ प्रदर्शन कर रही राजा वड़िंग की बेटी पुलिस हिरासत में
पंजाब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही पंजाब कांग्रेस की महिलाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने...
3. पंजाब बजट 2026-27 पर रंधावा का हमला, बोले- बड़े आंकड़े, जमीनी हकीकत कुछ और
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Sukhjinder Singh Randhawa ...
4. सुखबीर बादल ने एक और उम्मीदवार का किया ऐलान! मंत्री बनाने के साथ-साथ...
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक...
5. पुलिस एनकाउंटर दौरान मारे गए रणजीत सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार
आज गांव आदिया में सभी संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग-अलग ...
6. पाकिस्तान में फंसी सरबजीत कौर का वीडियो कॉल में छलका दर्द, कोर्ट में बताऊंगी सारा सच—बस मुझे इंडिया भेज दो
पाकिस्तान जाकर मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली पंजाब की महिला सरबजीत कौर अब ...
7. पंजाब: चाप खाने के बाद भाई-बहन की मौ/त! फैली सनसनी
शहर की डी.एस.पी. वाली गली में एक ही परिवार के दो बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत से...
8. पंजाब: दलित वर्ग की महिलाओं को 1500 और जनरल वर्ग को मिलेंगे 1000 रुपये
पंजाब में आज बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा वर्ष 2026 ...
9. Punjab : निजी स्कूल प्रबंधकों को सख्त निर्देश, शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई
पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा विद्यार्थियों के हित में ...
10. 'पैसे कहां हैं...?' सुनील जाखड़ ने कहा- 'यह पंजाब की जड़ें उखाड़ देना वाला है बजट'
पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है...
मेष राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता के योग हैं।
वृषभ राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर में शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना किसी से बेवजह विवाद हो सकता है। यात्रा की संभावना है।
कर्क राशि वालों स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें। अच्छी खबर यह है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है।
सिंह राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
कन्या राशि वालों ऑफिस में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। धैर्य से काम लें, दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा।
तुला राशि वालों रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि वालों संपत्ति या वाहन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि वालों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आज आपको अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
मकर राशि वालों आज आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।
कुंभ राशि वालों आपका व्यक्तित्व आज काफी प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे।
मीन राशि वालों आज खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी।
