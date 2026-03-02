Main Menu

  • Punjab में आज : Schools, मेन पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस व बस स्टैंड को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 02 Mar, 2026 04:58 PM

Jalandhar के स्कूल में 12वीं की छात्रा की मौ+त, परिजनों ने लगाए स्टाफ पर गंभीर आरोप

1. Middle East तनाव जारी, BJP ने पंजाबियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पढ़ें...
खाड़ी देशों में बने गंभीर और तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर बड़ी संख्या में पंजाबी वहां फंसे हुए हैं...

2. Rain Alert: होली के दिन बारिश को लेकर बड़ी Update, पढ़ें मौसम की ताजा Update
मार्च माह की शुरुआत होते ही मौसम और साफ हो गया है और होली के त्योहार तक तेज धूप ...

3. Chandigarh पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, करवाया गया खाली
चंडीगढ़ के सेक्टर-34 और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पासपोर्ट कार्यालय को ई-मेल के जरिए बम ...

4. Jalandhar के स्कूल में 12वीं की छात्रा की मौ+त, परिजनों ने लगाए स्टाफ पर गंभीर आरोप
जालंधर के थाना मकसूदां के अधीन आते गांव नूरपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में उस समय ...

5. खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच पंजाबियों की सुरक्षा पर चिंता, कांग्रेस की केंद्र से ठोस कदम उठाने की अपील
 इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन गौतम सेठ ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर...

6. पटियाला का मेन पोस्ट ऑफिस करवाया गया खाली, मिली बम से उड़ाने की धमकी
 पटियाला शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब मेन पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की...

7. Amritsar Katra Expressway को लेकर ताजा अपडेट, सामने आई Good News
 दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है...

8. मशहूर पंजाबी सिंगर मनजीत सिंह भीषण हादसे का शिकार, हालत नाजुक
मशहूर सिंगर मनजीत सिंह राल  लंदन में एक भयानक हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसके ...

9. Jalandhar के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप
जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के करीब 12 स्कूलों को बम से ...

10. Indian Railway: होली पर भारी भीड़ को देखते रेलवे का विशेष इंतजाम, जारी की Advisory
होली के त्योहार के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष ...

