पटियाला का मेन पोस्ट ऑफिस करवाया गया खाली, मिली बम से उड़ाने की धमकी

पटियाला शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब मेन पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी की खबर सामने आई।

पटियाला (बलजिंदर) : पटियाला शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब मेन पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही पटियाला पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और बिल्डिंग की पूरी जांच शुरू कर दी गई। इस बीच, मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज गुरपिंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और हाई-टेक स्कैनर की मदद से किसी भी अनजान चीज की जांच की जा रही है।

मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज गुरपिंदर सिंह ने कहा कि जैसे ही पुलिस को धमकी की सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई की गई और पूरे पोस्ट ऑफिस को खाली करा लिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

