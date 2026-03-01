Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज तो वहीं वायरल वीडियो को लेकर निहंगों की चेतावनी! पढ़ें Top 10

Punjab में आज : 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज तो वहीं वायरल वीडियो को लेकर निहंगों की चेतावनी! पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 01 Mar, 2026 05:09 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब : दुबई एयरपोर्ट पर फंसी College प्रिंसिपल, लगाई मदद की गुहार

1. Breaking : IVF सेंटर पर हुई फायरिंग का मामला, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड
शहर में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े ...

2. Sharjah Airport में फंसे पंजाबी, अचानक फ्लाइट्स हुईं रद्द, केंद्र सरकार से की अपील
रान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण  Sharjah International Airport ...

3. पंजाब : दुबई एयरपोर्ट पर फंसी College प्रिंसिपल, लगाई मदद की गुहार
ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण फ्लाईट्स रद्द कर दी गई हैं और कई पंजाबी ...

4. सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया मोड़, पंजाब लाया जा सकता है तिहाड़ जेल में बंद ...
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शुक्रवार को मानसा कोर्ट में सुनवाई के दौरान ...

और ये भी पढ़े

5. सोशल मीडिया स्टार पायल परम को निहंगों की चेतावनी: ‘माफी न मांगी तो खुद करेंगे हिसाब’
पंजाबी मॉडल और कंटेंट क्रिएटर पायल परम के शराब और सिगरेट पीते हुए वीडियो ...

6. पंजाब के जिले में Plots की कीमत हुई Double, नए Rates जान रह जाएंगे हैरान
शहर के मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8B में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की कीमतों में चौंकाने वाली...

7. बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए आ रहे हथियारों पर बड़ी कार्रवाई,  3 युवक गिरफ्तार
तरनतारन जिले के बॉर्डर इलाके में ड्रोन गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी ...

8. पंजाब में पड़ेगी भीषण गर्मी! टूटा 14 सालों का Record, मौसम विभाग ने जारी किया Alert
पंजाब और चंडीगढ़ में इस बार फरवरी का महीना पिछले 15 वर्षों में दूसरा ऐसा महीना ...

9. पंजाब : दुबई एयरपोर्ट पर फंसी College प्रिंसिपल, लगाई मदद की गुहार
ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण फ्लाईट्स रद्द कर दी गई हैं और कई ...

10. Punjab : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने बढ़ाई चिंता, हरकत में आई पुलिस
सब-डिवीजन अहमदगढ़ के गांव कंगनवाल में हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल ...

पने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!