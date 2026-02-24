Main Menu

  Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 24 Feb, 2026 04:57 PM

बठिंडा: दिहाड़ीदार मजदूर की मौ+त, चूहों ने नोच डाली श+व की आंखें और चेहरा

1. पंजाब में अब भी धुंध का कहर जारी, बाईपास पर हुआ भयानक हादसा, बस के उड़ गए परखच्चे
मौसम एक बार फिर बदल गया है। आज बटाला के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ...

2. MOGA : प्रवासी मजदूरों पर हमला करने वाला गैं'ग गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद
बीते दिनों मोगा के जीरा रोड पर प्रवासी मजदूरों पर गोली चलाने के मामले में मोगा पुलिस को ...

3. पुलिस ने रास्ते में उठा लिया भाना सिद्धू, CM भगवंत मान के खिलाफ देने चला था धरना
आज अलग-अलग संगठनों ने बेअदबी के मामले में इंसाफ के लिए एक बड़ा इकट्ठ करके मुख्यमंत्री ...

4. बठिंडा: दिहाड़ीदार मजदूर की मौ+त, चूहों ने नोच डाली श+व की आंखें और चेहरा
पटा मार्कीट में गत रात्रि एक बेघर बीमार व्यक्ति की मौत हो गई जिसके शव को चूहे ...

और ये भी पढ़े

5. Punjab: डेरा ब्यास जा रहे श्रद्धालुओं की कार के साथ हादसा, 1 की मौ+त, 3 घायल
अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे पर उस्मा टोल प्लाजा के पास ब्यास जा रहे सेवादारों ...

6. नाना की गंदी करतूत, कपड़े बदल रही थी नातिन और..., हैवानियत सुन कांप उठेगी रूह
थाना सदर के अधीन पड़ते गांव दौलतपुरा उच्चा में उस समय सनसनी मच गई जब नाना ने...

7. पटियाला में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरा, 2 मजदूरों की मौ+त, कई मलबे में दबे
पटियाला में एक दुखद हादसा हुआ है। नजदीकी गांव लंग में निर्माणाधीन मकान का ...

8. गर्मी में श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने वाली संगत को राहत, मिलेगी खास सुविधा
देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु रोजाना श्री दरबार साहिब नतमस्तक होते हैं ...

9. Punjab में महंगी होगी शराब! पियक्कड़ों को बड़ा झटका
वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है ...

10. शर्मनाक! पति ने ही बनाई पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो, पूरा मामला कर देगा हैरान
शादी के बाद पति के अवैध संबंधों का पता चलने पर जब पत्नी ने विरोध जताना...

