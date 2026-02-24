Main Menu

पंजाब में अब भी धुंध का कहर जारी, बाईपास पर हुआ भयानक हादसा, बस के उड़ गए परखच्चे

Edited By Urmila,Updated: 24 Feb, 2026 01:35 PM

a terrible accident occurred on the bypass

मौसम एक बार फिर बदल गया है। आज बटाला के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ।

गुरदासपुर (गुरप्रीत सिंह): मौसम एक बार फिर बदल गया है। आज बटाला के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। अमृतसर से पठानकोट जा रही एक खाली बस बटाला बाईपास पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई। इसके पीछे दो और छोटी गाड़ियां भी टकराईं। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। बस ड्राइवर का टांग टूट गई और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

byepass accident

मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ। गाड़ी डैमेज हो गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बहुत कोहरा था जिसकी वजह से बस पीछे से आई और ट्रक में टक्कर मार दी। किसी को चोट नहीं आई लेकिन बस ड्राइवर को जरूर चोट आई है और उसे भर्ती कराया गया है। यह पूरा हादसा कोहरे की वजह से हुआ।

highway accident

