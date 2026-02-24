पंजाब में अब भी धुंध का कहर जारी, बाईपास पर हुआ भयानक हादसा, बस के उड़ गए परखच्चे

मौसम एक बार फिर बदल गया है। आज बटाला के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ।

गुरदासपुर (गुरप्रीत सिंह): मौसम एक बार फिर बदल गया है। आज बटाला के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। अमृतसर से पठानकोट जा रही एक खाली बस बटाला बाईपास पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई। इसके पीछे दो और छोटी गाड़ियां भी टकराईं। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। बस ड्राइवर का टांग टूट गई और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ। गाड़ी डैमेज हो गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बहुत कोहरा था जिसकी वजह से बस पीछे से आई और ट्रक में टक्कर मार दी। किसी को चोट नहीं आई लेकिन बस ड्राइवर को जरूर चोट आई है और उसे भर्ती कराया गया है। यह पूरा हादसा कोहरे की वजह से हुआ।

