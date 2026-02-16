Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • America में पंजाबी युवक की दर्दनाक मौ/त, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

America में पंजाबी युवक की दर्दनाक मौ/त, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Edited By Kamini,Updated: 16 Feb, 2026 06:06 PM

punjabi youth dies tragically in america

पंजाब में बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी और गैंगवार से परेशान होकर बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं।

गुरदासपुर (हरमन): पंजाब में बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी और गैंगवार से परेशान होकर बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन परदेस में भी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला अमेरिका से सामने आया है, जहां पंजाब के जिला गुरदासपुर के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।

PunjabKesari

जानकारी के अनुसार, गुरदासपुर जिले के गांव गोत पोखर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ जेपी (उम्र 33–34) करीब 8 साल पहले बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर अमेरिका गया था। वहां उसने कड़ी मेहनत से अपना कारोबार स्थापित किया और साथ-साथ अपनी निजी कार से टैक्सी सेवा भी चला रहा था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 7 फरवरी को गुरप्रीत सिंह सवारियों को उनकी मंज़िल तक छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी चलाते समय उसे अचानक दौरा पड़ गया, जिससे उसकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि गुरप्रीत को गंभीर चोटें आईं और उसकी रीढ़ की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार हो रहा था और कुछ दिनों में घर लौटने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान ही उसे एक बार फिर हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई।

गुरप्रीत सिंह की पत्नी और उसकी 2 छोटी बेटियां भी अमेरिका में ही उसके साथ रहती थीं। इसके अलावा उसकी बहन और ससुराल पक्ष के लोग भी वहीं मौजूद हैं। परिजनों के अनुसार गुरप्रीत सिंह एक मेहनती, मिलनसार और होनहार युवक था, जिसने अपने दम पर जीवन में सफलता हासिल की थी। इस दुखद घटना के बाद परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के युवाओं के लिए देश में ही रोजगार के बेहतर अवसर पैदा किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और अपनी जमीन-जायदाद बेचकर वहां पहुंचे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत की जाए। गुरप्रीत सिंह की असमय मौत से गांव, क्षेत्र और पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!