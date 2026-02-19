Gurdaspur में बड़ा हादसा, 2 ट्रालों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे

जिले में भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई है।

गुरदासपुर (हरमन/ हरजिंदर गोराया) : जिले में भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरदासपुर–मुकेरियां रोड पर गांव चावा के नजदीक आर्मी स्टेशन के गेट नंबर 3 के सामने देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। करीब रात 12:30 बजे 2 ट्रॉलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रॉला चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रॉले का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी से भरा ट्रॉला गुरदासपुर से मुकेरियां की ओर जा रहा था, जबकि सीमेंट से लदा दूसरा ट्रॉला मुकेरियां से पठानकोट की दिशा में जा रहा था। जैसे ही दोनों वाहन गांव चावा के पास पहुंचे, उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सीमेंट से लदे ट्रॉले का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई हिस्से टूटकर अलग हो गए। मौके पर मौजूद लोगों और अन्य चालकों ने आरोप लगाया कि गुरदासपुर की ओर से आ रहा मिट्टी से भरा ट्रॉला तेज रफ्तार और ओवरलोड था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुराना शाला की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस मृतक की पहचान करने और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। घायल चालक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

