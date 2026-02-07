Main Menu

गुरदासपुर में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़,  UP के निवासी समेत दो आरोपी गिरफ्तार, 11 किलो हेरोइन बरामद

07 Feb, 2026

गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस ने दो ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 11 किलोग्राम हेरोइन तथा ₹5.75 लाख ड्रग मनी बरामद की है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक...

गुरदासपुर (हरजिंद्र सिंह गोराया) :  गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस ने दो ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 11 किलोग्राम हेरोइन तथा ₹5.75 लाख ड्रग मनी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद वसीम (उत्तर प्रदेश के मुज़ज़फरनगर के क़ासिमपुर के निवासी) और हर्षदीप सिंह उर्फ हर्ष (अमृतसर निवासी) के रूप में हुई है। हेरोइन और ड्रग मनी के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी सफेद रंग की होंडा सिटी कार (RJ45CR2918) और हुंडई वर्ना कार (CH01AZ0888) भी जब्त की, जिनका उपयोग वे नारकोटिक्स की तस्करी के लिए कर रहे थे।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति अपने भारतीय हैंडलर्स के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के आगे और पीछे के लिंक की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

पहले मामले बारे जानकारी सांझा करते गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य ने बताया कि इंटेलिजेंस-आधारित कार्रवाई में आरोपी हर्षदीप हर्ष को गांव चिट्टी के पास गुरदासपुर में 8 किलो हेरोइन और ₹3.5 लाख ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया, जब वह अपनी वर्ना कार में हेरोइन की खेप पहुंचाने जा रहा था।

एक अन्य कार्रवाई में, एसएसपी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद वसीम को दीनानगर में पानीयार शुगर मिल के पास नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया। उसकी होंडा सिटी कार की तलाशी के दौरान छह पैकेटों में पैक 3 किलो हेरोइन और ₹2.25 लाख ड्रग मनी बरामद हुई, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

