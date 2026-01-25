Main Menu

गुरदासपुर में 31 जनवरी तक लगा सख्त प्रतिबंध, आदेश जारी

restrictions imposed in gurdaspur till january 31

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

गुरदासपुर (हरमन): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों द्वारा जिला गुरदासपुर की सीमाओं के भीतर ड्रोन कैमरों के संचालन एवं उड़ान पर 31 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार 26 जनवरी 2026 को शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्टेडियम, सरकारी कॉलेज गुरदासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना है। इस अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करना आवश्यक है।

आदेशों में कहा गया है कि ड्रोन कैमरों का दुरुपयोग कर कुछ शरारती तत्व किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में ड्रोन कैमरों की उड़ान पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना जरूरी समझा गया है। इसलिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

