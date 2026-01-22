Main Menu

  Chandigarh Mayor चुनाव को लेकर AAP में बगावत- कांग्रेस के साथ नहीं हुआ गठबंधन

Chandigarh Mayor चुनाव को लेकर AAP में बगावत- कांग्रेस के साथ नहीं हुआ गठबंधन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2026 07:10 PM

rebellion erupts in aap over chandigarh mayoral elections

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है तथा अब की बार कांग्रेस और आप एक साथ नहीं, बल्कि मेयर पद के लिए अलग-अलग उम्मीदवार उतारने जा रही है। नगर निगम के चुनावों में मेयर पद के लिए इस बार संभवतः त्रिकोणीय मुकाबला देखने को...

पंजाब डैस्क : चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है तथा अब की बार कांग्रेस और आप एक साथ नहीं, बल्कि मेयर पद के लिए अलग-अलग उम्मीदवार उतारने जा रही है। नगर निगम के चुनावों में मेयर पद के लिए इस बार संभवतः त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जोकि काफी रोचक होगा। वहीं आज आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद पंजाब पुलिस की गाड़ी में बैठ कर नगर निगम पहुंचते देखे गए, जिस संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने-अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है तथा तीनों दलों ने साफ कर दिया है कि चुनाव में किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा और सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी।

बेशक आम आदमी पार्टी इस बार ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनावों से पहले ही पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिले हैं। बताया जा रहा है कि पार्षद राम चंद्र यादव ने डिप्टी मेयर पद के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। यादव के नामांकन पत्र पर कवरिंग पार्षद के तौर पर कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी और पार्षद दर्शन ने साइन किए हैं। यादव ने कहा कि पिछली बार भी तीन पार्षदों ने क्रास वोटिंग की थी, पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब पार्टी के भीतर हर पार्षद को चोर नजर से देखा जा रहा है।

