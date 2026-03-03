स्कूलों-अस्पतालों के बाद अब PRTC बसों के रंग पर बवाल, बिक्रम मजीठिया ने घेरी AAP सरकार

पंजाब की सियासत में एक बार विवाद छिड़ गया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब की सियासत में एक बार विवाद छिड़ गया है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 4 सालों से पंजाब के खजाने का अपने राजनीतिक फायदे और पार्टी के प्रचार के लिए गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को आम आदमी पार्टी के झंडे वाले नीले और पीले रंग में रंगा गया। सरकार द्वारा इस रंग को लेकर सरकारी आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बाद अब PRTC की बसों को भी 'आप' के झंडे के रंग में रंगा जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि क्या यही वह “इंकलाब” है जिसका वादा पंजाब की जनता से किया गया था। अपने बयान में मजीठिया ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में शायद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नीली कमीज और पीली पैंट पहनने के आदश जारी होंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी को “Always Advertising Party” करार दिया।





