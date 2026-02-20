Main Menu

  • सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, सुखपाल खैहरा ने AAP सरकार के हेल्थ मॉडल पर उठाए सवाल

Edited By Kamini,Updated: 20 Feb, 2026 10:55 AM

कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मॉडल पर तीखा हमला करते हुए इसे सिर्फ झूठा प्रचार बताया है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मॉडल पर तीखा हमला करते हुए इसे सिर्फ झूठा प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों के 56 परसेंट पद खाली पड़े हैं। इस बीच, सुखपाल सिंह खैहरा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर आंकड़े शेयर कर हेल्थ मॉडल के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। खैहरा द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा चलाई गई 'एम्पैनलमेंट स्कीम' के बावजूद, अभी भी लगभग 56% पद खाली पड़े हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है और विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के हेल्थ मॉडल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

खैहरा का तीखा हमला

सुखपाल सिंह खैहरा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। खैहरा ने कहा कि एक तरफ सरकार पूरे देश में अपने हेल्थ मॉडल का प्रचार कर रही है, वहीं हकीकत यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एडवरटाइजिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मरीज सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

क्या बताते हैं आंकड़े?

साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए 132 पद स्वीकृत थे, लेकिन इनमें से केवल 50 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। वहीं सब-डिविजनल अस्पतालों में 168 पदों के मुकाबले सिर्फ 54 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। एनेस्थिसियोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञों की कमी विशेष रूप से चिंताजनक बताई जा रही है।

सरकार की योजना पर सवाल

खैहरा ने कहा कि एक ओर सरकार देशभर में अपने हेल्थ मॉडल का प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने विज्ञापन पर खर्च और स्वास्थ्य ढांचे की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर का मुद्दा भी उठााए

