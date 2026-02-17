AAP की रैली को संबोधित कर DGP और मुख्य सचिव ने उड़ाई नियमों की धज्जियां: मजीठिया

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के उच्च अधिकारियों और मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के उच्च अधिकारियों और मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी (DGP) गौरव यादव और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने आम आदमी पार्टी के मंच से एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर सभी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी हैं।

मजीठिया ने सवाल उठाया कि ये दोनों उच्च अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी की खुशामद क्यों कर रहे हैं और अपने सेवा नियमों को क्यों भूल गए हैं? उन्होंने कहा कि जब प्रशासनिक अधिकारी ही किसी एक पार्टी की खुशामद करने लगें, तो पंजाब के लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। उन्होंने इस घटना को पंजाब में प्रशासनिक गिरावट की चरम सीमा बताया है।



आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए मजीठिया ने पूछा कि क्या यही वह “बदलाव” है, जिसका वादा उन्होंने पंजाबियों से किया था? बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपने बयान में यह भी कहा कि पंजाब के लोग मौजूदा सरकार और उसकी कार्यप्रणाली से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। मजीठिया ने कहा कि ऐसे हालात में पंजाबियों को न्याय मिलना असंभव प्रतीत होता है।