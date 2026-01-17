गुरदासपुर में चोरों का आतंक, एक ही रात में दो मंदिरों को बनाया निशाना

शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित दो मंदिरों को चोरों ने एक ही रात निशाना बनाया।

गुरदासपुर (हरमन): शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित दो मंदिरों को चोरों ने एक ही रात निशाना बनाया। एक मंदिर में चोरी का प्रयास नाकाम रहा, जबकि दूसरे मंदिर से चोर गोलक तोड़कर नकदी चुरा ले गए।

पहली घटना मोहल्ला गोपाल नगर, डाकखाने वाली गली में स्थित कृष्ण मंदिर की है। मंदिर के पुजारी आदर्श शर्मा ने बताया कि रात करीब दो बजे एक चोर ग्रिल और ताला तोड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। शोर होने पर पुजारी की नींद खुल गई और जैसे ही वह बाहर आए, चोर उन्हें देखकर मौके से फरार हो गया। पुजारी ने बताया कि चोर ने टोपी पहन रखी थी और उसने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था। गनीमत रही कि चोर के पास कोई हथियार नहीं था, अन्यथा जान-माल का नुकसान हो सकता था।

दूसरी घटना शहर के आदर्श नगर स्थित शिवाला मंदिर की है, जहां चोर ने बाहरी गेट का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। चोर ने मंदिर में रखी दान पेटी (गोलक) का ताला तोड़कर करीब दो से तीन हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि घने कोहरे के मौसम को ध्यान में रखते हुए रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह की चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।

