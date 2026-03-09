Main Menu

  गुरदासपुर: शुगर मिल में घटा हादसा, मची अफरा-तफरी

Edited By Kalash,Updated: 09 Mar, 2026 11:37 AM

गुरदासपुर के पनियाड़ में स्थित शुगर मिल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शुगर प्लांट का एक हिस्सा अचानक गिर गया।

गुरदासपुर (गुरप्रीत): गुरदासपुर के पनियाड़ में स्थित शुगर मिल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शुगर प्लांट का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे के दौरान प्लांट में काम कर रहे मजदूरों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई।

इस बारे में शुगर मिल पनियाड़ के जनरल मैनेजर विमल ने बताया कि प्लांट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा गिरा था, दो से तीन घंटे के अंदर इस हिस्से को ठीक करके शुगर मिल को फिर से चालू कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है।

