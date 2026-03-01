खतरे में पंजाब के लोग: आबो-हवा में घुला जहर, बीमारियों का अड्डा बना राज्य

क समय था जब पंजाब का पानी, हवा और मिट्टी सब पवित्र थे, लोग इसकी पूजा करते थे और पूरा पंजाब हरियाली से भरा हुआ था।

गुरदासपुर (विनोद): एक समय था जब पंजाब का पानी, हवा और मिट्टी सब पवित्र थे, लोग इसकी पूजा करते थे और पूरा पंजाब हरियाली से भरा हुआ था। पंछी पेड़ों पर अपना रैन बसेरा बनाते थे, लेकिन आज पंजाब का कोई घर ऐसा नहीं है जहां किसी बीमारी ने दस्तक न दी हो। कई परिवार कैंसर, पीलिया, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सर्वाइकल, डिस्क प्रॉब्लम, बच्चों की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, सांस की बीमारियां वगैरह कई बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। हर साल पंजाब में किसान अपने खेतों से पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में रासायनिक पदार्थ और महंगी जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों, फलों पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जबकि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है। जो इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।

पंजाब बीमारियों का अड्डा बन गया है

पंजाब, जिसे कभी गुरुओं, पीरों की धरती और सोना बनाने वाली धरती कहा जाता था, आज बीमारियों का राज्य बन गया है। पंजाब के किसान अंधाधुंध रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने पंजाब के लोगों को अपनी चपेट में न लिया हो। आज हर आदमी, बच्चा और औरत भयानक बीमारियों से परेशान पाया जाता है। जिस तरह से किसान अपने खेतों से पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह समय दूर नहीं जब लोग किसी भयानक बीमारी का शिकार नहीं होंगे।

खेतों में रासायनिक पदार्थ का अंधाधुंध इस्तेमाल हवा, पानी और धरती को ज़हरीला कर रहा है। अगर देखा जाए तो किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरनाक रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। आज पंजाब बहुत ही खतरनाक दौर से गुज़र रहा है, जिसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हालांकि इन रासायनिक पदार्थ से फसलें अच्छी होती हैं, लेकिन इन केमिकल के इस्तेमाल से हवा, पानी, मिट्टी वगैरह सब कुछ ज़हरीला होता जा रहा है। अभी पंजाब में 80 प्रतीशत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किसान करते हैं।

बीमारियां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं

अगर हम देखें तो, जहां बीमारियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, वहीं सरकार और प्रशासन सरकारी अस्पतालों में बेहतर हेल्थ सुविधाओं के दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सिविल अस्पतालों में पूरी दवाएं न होने की वजह से गरीब और ज़रूरतमंद लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे उनकी छोटी-मोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं और जानलेवा बन जाती हैं। जहां बीमारियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, वहीं हेल्थ सुविधाओं में भारी गिरावट आई है, जिस की कीमत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बिना इलाज के अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किसानों और सब्जी उगाने वालों को जागरूक करने की ज़रूरत है

जिस तरह हर साल किसान और सब्जी उगाने वाले फसलों पर अंधाधुंध रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी किसानों और सब्जी उगाने वालों को इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। खेतों से अच्छी पैदावार पाने के लिए देसी खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खेतों से ज़्यादा फसलें पैदा हो सकती हैं। इस बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को गांव लेवल पर सेमिनार ऑर्गनाइज़ करके किसानों को अवेयर करना चाहिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here