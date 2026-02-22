Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब पुलिस मुलाजिमों की संदिग्ध मौ'त मामले में सामने आया SSP का बयान

पंजाब पुलिस मुलाजिमों की संदिग्ध मौ'त मामले में सामने आया SSP का बयान

Edited By Urmila,Updated: 22 Feb, 2026 12:50 PM

ssp statement on the suspicious death of punjab police personnel

गुरदासपुर के SSP आदित्य ने दोरांगला थाने के तहत आदियां चेक पोस्ट पर दो पुलिस जवानों की संदिग्ध मौत के मामले में अहम जानकारी शेयर की है।

दीनानगर/दोरांगला (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर के SSP आदित्य ने दोरांगला थाने के तहत आदियां चेक पोस्ट पर दो पुलिस जवानों की संदिग्ध मौत के मामले में अहम जानकारी शेयर की है। SSP ने बताया कि पुलिस को आज सुबह सूचना मिली थी कि दो जवानों की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया। SSP ने बताया कि घटना की पूरी जांच के लिए एक टेक्निकल टीम और एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि मरने वालों में से एक इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) का था और दूसरा पंजाब होम गार्ड (PHG) का जवान था।

punjab police

उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मौके पर मिले गोली के खोल किस हथियार के हैं और गोली किन हालात में चली। SSP आदित्य के मुताबिक, मौत की असली वजह जानने के लिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

आपको बता दें कि आज दोरांगला पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले आदियां चेक पोस्ट पर दो पुलिस कर्मियों की मौत की खबर सामने आई है। यह चेक पोस्ट भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की दूसरी डिफेंस लाइन में है। जानकारी के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात दोनों पुलिस कर्मियों के शव संदिग्ध हालात में चेक पोस्ट के अंदर मिले हैं। आपको बता दें कि दोनों पुलिस कर्मियों को गोली लगी थी।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!