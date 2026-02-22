Edited By Urmila,Updated: 22 Feb, 2026 11:14 AM
गुरदासपुर जिले के दोरांगला थाने के गांव अदियान में एक बड़ी घटना सामने आई है। जहां दो पुलिसवालों के बीच झगड़े के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर फायरिंग कर दी।
दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर जिले के दोरांगला थाने के गांव अदियान में एक बड़ी घटना सामने आई है। जहां दो पुलिसवालों के बीच झगड़े के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया और गुरदासपुर SSP आदित्य मौके पर पहुंच गए हैं और घटना का जायजा लिया जा रहा है।
मृतकों की पहचान होमगार्ड जवान अशोक कुमार और ASI गुरनाम सिंह के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया और फायरिंग हो गई।
फिलहाल, मौत के असली कारण के बारे में साफ जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण की पुष्टि हो सकेगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here